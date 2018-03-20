Штраф за неуплату курортного сбора планируют ввести на Ставрополье в мае 2018 года

"В соответствии с проектом закона, устанавливается ответственность за нарушение сроков и порядка исчисления, взимания и перечисления курортного сбора. Также проектом закона предлагается установить ответственность для плательщиков курортного сбора за неисполнение обязанности по его уплате", — пояснил министр.

Предпринимателям, которые не вовремя перечислят в бюджет средства курортного сбора, может грозить штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — до 10 тыс. рублей. Для туристов, отказавшихся платить курортный сбор, предлагается назначать штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Планируется, что в первом чтении депутаты рассмотрят предложенный законопроект на заседании в конце марта, однако до второго чтения документ требует детальной проработки.

"Размер штрафов на гражданина до двух тысяч [рублей]. Основная часть отдыхающих приезжает на две недели, при сборе в 50 рублей — это 700 рублей с человека. Соразмерность, на мой взгляд, нужна с совершенным правонарушением. Смысл в этом есть, если только мы хотим запугать людей. Необходимо этот вопрос доработать", — отметил на заседании депутат Александр Сысоев