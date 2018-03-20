Четыре новых рейса откроют в международном аэропорту Минеральные Воды

ПЯТИГОРСК , 20 марта. / ТАСС /. Четыре новых рейса откроют в международном аэропорту Минеральные Воды в марте — апреле, сообщили во вторник в дирекции аэропорта.

"На внутренних линиях откроются направления в Курск и в Ростов-на-Дону, на международных — в Армению и в Грецию ", — сообщили в дирекции.

Еженедельные полеты в Курск начнет с 25 марта авиакомпания «РусЛайн». Рейс будет выполняться по воскресеньям, заявленная цена билета начинается от 5,7 тыс. рублей. А с 3 апреля по вторникам, четвергам и субботам авиакомпания «Азимут» будет выполнять бюджетные рейсы из Минеральных Вод в Ростов-на-Дону. Заявленная стоимость билета составляет 888 рублей.

С 26 марта улететь в Ереван можно будет вместе с авиакомпанией Nordwind за 3 669 рублей. Рейсы планируют к выполнять по понедельникам, вылет в 14:05 мск, в полете 1 час 25 минут. А регулярный рейс Минеральные Воды — Салоники авиакомпания Ellinair начнет с 27 апреля. Стоимость билета — от 9 665 рублей.