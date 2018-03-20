Ещё
Делегация Минкавказа изучит опыт работы курортов Германии и Австрии для реализации в СКФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация Минкавказа изучит опыт работы курортов Германии и Австрии для реализации в СКФО 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Делегация Министерства РФ по делам Северного Кавказа, «Корпорации развития Северного Кавказа» и компании «Курорты Северного Кавказа» посетит 21 — 24 марта Германию и Австрию для изучения опыта работы курортов и медкластеров этих стран с возможной реализацией европейских практик на территории регионов СКФО, сообщает пресс-служба ведомства.
"Делегация Минкавказа России под руководством первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров КРСК и КСК Одеса Байсултанова 21-24 марта посетит с рабочим визитом Германию и Австрию. В состав делегации также войдут генеральный директор КРСК Сергей Харитонов и генеральный директор КСК Хасан Тимижев. В ходе рабочей поездки в Федеративную Республику Германию и Австрийскую Республику планируется ознакомиться с европейским опытом создания современных медицинских кластеров и горноклиматических курортов в целях реализации в СКФО проектов инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, горнолыжных курортов туристического кластера", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый день рабочей поездки, 21 марта, делегация ознакомится с системой управления и современными методиками в области оздоровления на базе медицинского центра «Термы Каракаллы», расположенном во всемирно известном термальном и климатическом курорте Баден-Баден.
С 22 по 24 марта в рамках посещения ведущих европейских горных курортов предполагается ознакомиться с организацией их деятельности в зимние и летние сезоны отдыха, а также с возможностями эксплуатации канатных дорог, производимых компаниями Poma и Doppelmayr.
В программе также запланировано посещение завода и производственных цехов компании Leitner Ropeways, входящей совместно с Poma в холдинг HTI.
ТАСС: последние новости
В Алтайском крае создали аграрно-туристический кластер "Алтайские луга" Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России79
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля26
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса389
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение