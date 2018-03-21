Первый паспорт костромской Снегурочки предусматривает многочисленные скидки и бонусы

Всероссийской Снегурочке, которая живет в Костроме , выдадут паспорт в ее день рождения, узнал KOSTROMA.TODAY. Торжественная церемония вручения состоится 31 марта на Сусанинской площади.

В этот день Снегурке вручат паспорт туриста Золотого кольца. Она станет первым сказочным персонажем, который получит подобный документ.

По информации пресс-службы городской администрации, Снегурочка будет брать его с собой во время путешествий по легендарному туристическому маршруту.

Паспорт туриста, оказывается, полезный и выгодный документ. Предъявляя его, можно получать скидки, бонусы и подарки в организациях-партнерах проекта.

В паспорт также будут наклеивать специальные наклейки и штампы после посещения достопримечательностей.