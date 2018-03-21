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Первый паспорт костромской Снегурочки предусматривает многочисленные скидки и бонусы
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Первый паспорт костромской Снегурочки предусматривает многочисленные скидки и бонусы 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Всероссийской Снегурочке, которая живет в Костроме, выдадут паспорт в ее день рождения, узнал KOSTROMA.TODAY. Торжественная церемония вручения состоится 31 марта на Сусанинской площади.
В этот день Снегурке вручат паспорт туриста Золотого кольца. Она станет первым сказочным персонажем, который получит подобный документ.
По информации пресс-службы городской администрации, Снегурочка будет брать его с собой во время путешествий по легендарному туристическому маршруту.
Паспорт туриста, оказывается, полезный и выгодный документ. Предъявляя его, можно получать скидки, бонусы и подарки в организациях-партнерах проекта.
В паспорт также будут наклеивать специальные наклейки и штампы после посещения достопримечательностей.
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