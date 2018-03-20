Пассажиропоток Шереметьево в январе-феврале вырос на 11,2% — до 5,8 млн человек

Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за январь-февраль 2018 г. Количество обслуженных пассажиров с начала года увеличилось на 11,2% к аналогичному периоду 2017 г. и достигло 5 млн 837 тыс. человек. Шереметьево в январе-феврале обеспечил выполнение 24 тыс. 757 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 13,3% больше аналогичного периода 2017 г. Количество ВПО в феврале выросло на 11% до 11 тыс. 646 операций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам февраля 2018 г. согласно рейтингу Flightstats Шереметьево сохранил лидерство среди европейских аэропортов по пунктуальности в категории Major Airports. Показатель пунктуальности по вылету составил 83,67%.

«По итогам января-февраля 2018 г. пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) увеличился на 7,6% и составил 3 млн 129 тыс. пассажиров. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток вырос на 15,6% и составил 2 млн 708 тыс. человек. В феврале 2018 г. пассажиропоток в аэропорту Шереметьево показал рост на 9,6% и составил 2 млн 779 тыс. пассажиров. При этом пассажиропоток на МВЛ увеличился на 7,5% и составил 1 млн 478 тыс. человек, на ВВЛ — на 12,1% и достиг 1 млн 301 тыс. пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

«В феврале 2018 г. полеты из Шереметьево начала выполнять первая и самая крупная бюджетная авиакомпания на Ближнем Востоке и в Северной Африке Air Arabia. Авиакомпания стала первым перевозчиком в Шереметьево, выполняющим регулярные рейсы по маршруту Шарджа-Москва-Шарджа», — добавили в пресс-службе.