Семья из Люксембурга приобрела один из Балеарских островов за €18 млн

До Эспельмадора от Форментеры — всего 150 метров, и в отлив даже можно пройтись оттуда пешком. До недавнего времени сюда стекались туристы, которых притягивал первозданный пляж и чистейшее море, а также целебные грязевые источники, пишет The Local.

Но теперь остров превратится в частную территорию, поскольку состоятельная семья из Люксембурга выкупила его для собственного пользования за внушительную сумму — €18 млн Интересно, что предыдущими владельцами этого участка суши были каталонский архитектор Норман Синнамон и его сестра Рози. А их британские предшественники приобрели остров в 1932 году всего за €255.

Первоначально собственники объекта предложили выкупить его правительству Форментеры. Однако власти не заинтересовались предложением, и в итоге остров был выставлен на аукцион.

Пока неизвестно, разрешат ли новые владельцы туристам вход на местный пляж, или же воспользуются своим правом этого не делать.