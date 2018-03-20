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Семья из Люксембурга приобрела один из Балеарских островов за €18 млн
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Семья из Люксембурга приобрела один из Балеарских островов за €18 млн 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
До Эспельмадора от Форментеры — всего 150 метров, и в отлив даже можно пройтись оттуда пешком. До недавнего времени сюда стекались туристы, которых притягивал первозданный пляж и чистейшее море, а также целебные грязевые источники, пишет The Local.
Но теперь остров превратится в частную территорию, поскольку состоятельная семья из Люксембурга выкупила его для собственного пользования за внушительную сумму — €18 млн  Интересно, что предыдущими владельцами этого участка суши были каталонский архитектор Норман Синнамон и его сестра Рози. А их британские предшественники приобрели остров в 1932 году всего за €255.
Первоначально собственники объекта предложили выкупить его правительству Форментеры. Однако власти не заинтересовались предложением, и в итоге остров был выставлен на аукцион.
Пока неизвестно, разрешат ли новые владельцы туристам вход на местный пляж, или же воспользуются своим правом этого не делать.
А вот недалеко от Норвегии и Шотландии недавно был выставлен на продажу частный остров — и всего за $440 000.
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