Ещё
Жизнь немцев Поволжья покажут в Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жизнь немцев Поволжья покажут в Саратовской области 

Новости Саратова 4 часа назад
Фото: Новости Саратова
Идеей этого проекта стало желание создать интересное место для привлечения туристов. Во вторник 20 марта в пресс-центре «Комсомольская правда» спикеры презентовали проект «Места исторического проживания как ресурс привлечения туристов».
— В рамках площадки «Перспективы развития въездного туризма на региональном уровне» Саратовского экономического форума «Движение только вперёд!» федеральные эксперты отметили большой потенциал для развития этого направления в Саратовской области. Именно в нашем регионе работает более 10 музеев связанных с историческими поселениями, — сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. Напомним, маршрут «Немцы Поволжья» уже был представлен на всероссийском конкурсе «Маршрут года» в Казани, где занял 3-е место. Представитель одного из крупных энгельсских туроператоров отметила, что 22 марта совместно с Экологическом клубом «Хвалынские холмы» будет проведен выездное семинар-совещание для туроператоров и СМИ.
Насыщенная интерактивная программа предполагает также и дегустацию национальной кухни и концерт органной музыки.
Фото: Михаил Егоров
Новости Саратова: последние новости
Саратовцы собираются на отдых в Крым Создатель отравившего Скрипаля газа работал экологом в Саратовской области Грудинин проиграл свои усы в Саратовской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза174
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина154
Посол РФ вызван в МИД Чехии133
Пригожин обрушился на Макаревича161
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение