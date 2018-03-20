Жизнь немцев Поволжья покажут в Саратовской области 

Идеей этого проекта стало желание создать интересное место для привлечения туристов. Во вторник 20 марта в пресс-центре «Комсомольская правда» спикеры презентовали проект «Места исторического проживания как ресурс привлечения туристов».
— В рамках площадки «Перспективы развития въездного туризма на региональном уровне» Саратовского экономического форума «Движение только вперёд!» федеральные эксперты отметили большой потенциал для развития этого направления в Саратовской области. Именно в нашем регионе работает более 10 музеев связанных с историческими поселениями, — сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. Напомним, маршрут «Немцы Поволжья» уже был представлен на всероссийском конкурсе «Маршрут года» в Казани, где занял 3-е место. Представитель одного из крупных энгельсских туроператоров отметила, что 22 марта совместно с Экологическом клубом «Хвалынские холмы» будет проведен выездное семинар-совещание для туроператоров и СМИ.
Насыщенная интерактивная программа предполагает также и дегустацию национальной кухни и концерт органной музыки.
Фото: Михаил Егоров