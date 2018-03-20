Ещё
Минтранс РФ не поддержал инициативу установить для авиаперевозчиков на законодательном уровне ограничения по безбагажным билетам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс РФ не поддержал инициативу установить для авиаперевозчиков на законодательном уровне ограничения по безбагажным билетам 

РЖД-Партнер 4 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Данное предложение было направлено в Минтранс РФ депутатом Госдумы от Магаданской области Оксаной Бондарь. «В своем ответе Максим Юрьевич (министр транспорта Максим Соколов — Ред.) сообщил, что согласно ст. 103 Воздушного кодекса РФ по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, а в случае сдачи пассажиром багажа обязуется доставить тот в пункт назначения и затем выдать там. В этой связи, по мнению Министерства, предложение облсоюзпрофа не представляется целесообразным. В целях недопущения злоупотреблений со стороны авиакомпаний, как сообщает глава ведомства, Минтрансом России проводится регулярный мониторинг правоприменения изменений в воздушное законодательство по вопросу применения безбагажных тарифов», — рассказала депутат.
Вместе с тем ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», которое осуществляет рейсы между Магаданом и центральными регионами страны, сохранило тарифную линейку без изменений. Хотя в целях привлечения пассажиров более дешевыми билетами иные авиаперевозчики активно применяют такие тарифы, что соответствует международной практике, отмечается в ответе на депутатский запрос.
К примеру, авиакомпания «Сибирь» предусматривает 4 тарифных группы: «Эконом базовый» (невозвратные билеты), «Эконом гибкий», «Бизнес базовый» (невозвратные билеты) и «Бизнес гибкий». Тарифы отличаются включенными услугами (возможность возврата авиабилета или изменения рейса и даты перелета), нормой бесплатного провоза багажа, бесплатным выбором места на борту при регистрации или покупке. Доля перевозок авиакомпании «Сибирь» по безбагажному тарифу составила 50% от общего объема. При этом средняя величина тарифа снизилась на 12% по сравнению с предыдущим периодом.
Доля безбагажных в линейке тарифов авиакомпании «ЮТэйр» составляет в настоящее время 60%, при этом стоимость перевозки по таким тарифам в среднем на 1500 руб. ниже цены по билетам, предусматривающим право бесплатного провоза багажа. По итогам 2017 года рост пассажирских перевозок составил 18,6%, в том числе благодаря предоставлению российскими авиакомпаниями более дешевых тарифов, не включающих услуги бесплатного провоза багажа, считают в Минтрансе.
РЖД-Партнер: последние новости
«Экспресс Приморья» увеличил перевозки авиапассажиров Таджикистан не подтвердил полеты Уральских авиалиний из ряда регионов РФ Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза174
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина154
Посол РФ вызван в МИД Чехии133
Пригожин обрушился на Макаревича161
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение