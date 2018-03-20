100 метров до лайнера: челябинца, пропустившего объявление о посадке, не пустили на автобус к самолёту

Челябинец намерен судиться с аэропортом и авиакомпанией S7 из-за того, что его слишком поздно оповестили о посадке на самолёт. Решить проблему предложили за 3800 рублей — именно столько стоит услуга доставки на борт отдельным транспортом. На авиапредприятии подчёркивают, что действовали по всем правилам и регламенту.

Василий утверждает, что приехал в аэропорт за полтора часа до вылета, зарегистрировался на рейс, прошел в «чистую зону» и ждал объявления посадки на рейс, но услышал уже персональное приглашение для опаздывающих.

— Я был на втором этаже, на экранах информации о рейсах не было — по ним шла реклама. Сидел без наушников и внимательно слушал объявления. Около 6:45 громким и чётким голосом назвали мою фамилию и ещё нескольких опаздывающих, я метнулся к выходам на первый этаж, оказалось, что мой на втором. Всё это заняло не больше двух минут. И тут я увидел, что автобус уже отправляется к самолёту, — рассказал Василий. — Мне предложили доплатить 3800 рублей, чтобы меня доставили к воздушному судну. У них автобусы на реактивном топливе что ли работают, или они там шампанское подают? Проехать надо было всего 100 метров! У меня билет до Москвы 2500 стоил!

В итоге у пассажира сгорел второй билет

У челябинца таких денег не нашлось. К тому же сгорал второй билет — на самолёт Москва — Калининград . Представитель S7 Airlines предложила переоформить билет на другой рейс, заплатив 5000 рублей.

— Интересно, что потом мне приходили SMS-сообщения, что началась посадка на рейс Москва — Калининград. Почему не пришли такие же оповещения о посадке в Челябинске ? — задаётся вопросом Василий. — Обычно в таких случаях имена опаздывающих пассажиров объявляют несколько раз.

В итоге к челябинцу, слишком эмоционально выясняющему отношения с сотрудниками аэропорта и представителями авиакомпании, подошла полиция и предложила покинуть аэровокзал.

В пресс-службе АО «Челябинское авиапредприятие» объяснили, что их сотрудники действовали согласно регламенту, а объявления слышны в каждом уголке зала вылета, даже в туалете. Кроме того, в аэропорту напомнили, что информация с номером выхода (которых в российском зале вылета всего четыре) выставляется на посадочном талоне.

— Вылет рейса состоялся в 7:05. Пофамильно опаздывающих пассажиров начали объявлять в 6:40. Согласно правилам авиакомпании посадка пассажиров в автотранспорт из накопителя закончилась за 20 минут до вылета — в 06:45, — уточнили в пресс-службе. — Данный пассажир прибыл на контроль посадки за 10 минут до вылета. Чтобы избежать задержки рейса и помочь пассажиру вылететь, ему была предложена услуга fast track быстрой доставки на борт воздушного судна отдельным транспортом через зал спецобслуживания. Он от услуги отказался.

Корреспондент 74.ru направил запрос в S7 Airlines, на момент публикации ответ на него не поступил.