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В Ярославле открылась школа туристских волонтеров
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В Ярославле открылась школа туристских волонтеров 

Портал органов государственной власти Ярославской области 5 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В ЯрГУ имени П. Г. Демидова во второй раз открылась школа туристских волонтеров. Ее цель — улучшение качества работы с гостями региона. Участники проекта знакомятся с информацией о туристических ресурсах области, на тренингах практикуют навыки общения и эффективные способы разрешения возможных проблемных ситуаций.
Учащимися школы волонтеров стали 20 человек — студенты направления «регионоведение и туризм» исторического факультета опорного вуза, а также активисты «серебряного возраста».
Ярославская область занимает лидирующие позиции в туристической сфере. К нам едет все больше гостей, и мы, безусловно, в таких условиях должны обеспечивать отрасль компетентными специалистами, — отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. — Обученных волонтеров будем привлекать к организации и проведению крупных туристических мероприятий, оказанию информационной поддержки гостям региона. Участие старшего поколения в турволонтерстве расширяет возможности движения, позволяет гостям в возрасте говорить на равных и лучше понимать друг друга.
На открытии курса с приветственным словом выступила генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров Республики Татарстан Юлия Баширова, которая подчеркнула, что проект способствует качественному развитию туристической отрасли региона.
— Обучение в школе туристских волонтеров продлится месяц, — уточнил директор центра развития туризма «Ярославия» Дмитрий Цапук. — Слушатели курса получат знания об основных туристических ресурсах области, подтянут разговорный английский.
Участие волонтеров востребовано не только в непосредственной работе с туристами, но и при организации крупных событийных мероприятий. Кроме того, добровольцев привлекают для работы в туристско-информационных пунктах.
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