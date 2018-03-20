В Ярославле открылась школа туристских волонтеров

В ЯрГУ имени П. Г. Демидова во второй раз открылась школа туристских волонтеров. Ее цель — улучшение качества работы с гостями региона. Участники проекта знакомятся с информацией о туристических ресурсах области, на тренингах практикуют навыки общения и эффективные способы разрешения возможных проблемных ситуаций.

Учащимися школы волонтеров стали 20 человек — студенты направления «регионоведение и туризм» исторического факультета опорного вуза, а также активисты «серебряного возраста».

Ярославская область занимает лидирующие позиции в туристической сфере. К нам едет все больше гостей, и мы, безусловно, в таких условиях должны обеспечивать отрасль компетентными специалистами, — отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова . — Обученных волонтеров будем привлекать к организации и проведению крупных туристических мероприятий, оказанию информационной поддержки гостям региона. Участие старшего поколения в турволонтерстве расширяет возможности движения, позволяет гостям в возрасте говорить на равных и лучше понимать друг друга.

На открытии курса с приветственным словом выступила генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров Республики Татарстан Юлия Баширова, которая подчеркнула, что проект способствует качественному развитию туристической отрасли региона.

— Обучение в школе туристских волонтеров продлится месяц, — уточнил директор центра развития туризма «Ярославия» Дмитрий Цапук. — Слушатели курса получат знания об основных туристических ресурсах области, подтянут разговорный английский.

Участие волонтеров востребовано не только в непосредственной работе с туристами, но и при организации крупных событийных мероприятий. Кроме того, добровольцев привлекают для работы в туристско-информационных пунктах.