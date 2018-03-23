Донской аэропорт Платов 25 марта перейдет на новое расписание

Международный аэропорт Платов перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября 2017 года. Самолеты будут летать по 46 направлениям.

Казань, Норильск, Сочи, Самара, Сургут, Уфа, Тюмень, Симферополь, Челябинск и — География полетов внутри страны представлена следующими направлениями: Москва (до 25 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (до трех в сутки), Грозный, Мирный, Минеральные Воды, Екатеринбург Махачкала , Нижний Новгород, Новосибирск Череповец , — сообщили в пресс-службе аэропорта.