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Донской аэропорт Платов 25 марта перейдет на новое расписание
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Донской аэропорт Платов 25 марта перейдет на новое расписание 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Международный аэропорт Платов перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября 2017 года. Самолеты будут летать по 46 направлениям.
— География полетов внутри страны представлена следующими направлениями: Москва (до 25 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (до трех в сутки), Грозный, Мирный, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Сочи, Самара, Сургут, Уфа, Тюмень, Симферополь, Челябинск и Череповец, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ростов с городами ближнего зарубежья свяжут семь рейсов: сохранятся маршруты в Ереван, Гюмри, Ташкент, Худжанд и Тбилиси, откроются новые направления в Минск и Батуми.
В Платове расширят зарубежные регулярные и чартерные программы. Самолеты будут летать в Тель-Авив (Израиль), Дубай (ОАЭ), Прагу (Чехия), Барселону (Испания), Болонью (Италия), Бургас (Болгария), Джербу и Энфиду (Тунис), в греческие города Салоники, Ираклион, Родос и Керкиру, турецкие города Стамбул, Анталью, Бодрум, Газипашу и Даламан. В апреле самолеты будут летать на Пхукет, в Паттайю (Таиланд) и на Гоа (Индия).
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