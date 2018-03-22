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Британцы назвали Платов одним из лучших аэропортов стран СНГ
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Британцы назвали Платов одним из лучших аэропортов стран СНГ 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Авторитетная исследовательская компания из Великобритании Skytrax оценила аэропорты по всему миру и определила десятку лучших в России и странах СНГ.
Донская воздушная гавань заняла почетное шестое место в рейтинге лидеров.
— Для аэропорта Платов шестая позиция в десятке лучших аэропортов России и СНГ — очень мощный старт, — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.
Рейтинг составляли, опираясь на отзывы путешественников по всему миру. Пассажиры оценивали авиагавани по таким показателям, как регистрация, трансфер, шопинг, безопасность, таможенный и паспортный контроль. Опрос был доступен на английском, испанском и китайском языках.
Также в топ-10 лучших в России и странах СНГ вошли аэропорты Казани, Екатеринбурга, Самары, Астаны, Минска, Алматы, Сочи, Еревана и Белгорода.
Казанский аэропорт признают лучшим пятый год подряд.
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