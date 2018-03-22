Британцы назвали Платов одним из лучших аэропортов стран СНГ

Авторитетная исследовательская компания из Великобритании Skytrax оценила аэропорты по всему миру и определила десятку лучших в России и странах СНГ.

Донская воздушная гавань заняла почетное шестое место в рейтинге лидеров.

— Для аэропорта Платов шестая позиция в десятке лучших аэропортов России и СНГ — очень мощный старт, — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов

Рейтинг составляли, опираясь на отзывы путешественников по всему миру. Пассажиры оценивали авиагавани по таким показателям, как регистрация, трансфер, шопинг, безопасность, таможенный и паспортный контроль. Опрос был доступен на английском, испанском и китайском языках.

Екатеринбурга, Самары, Астаны, Еревана и Белгорода. Также в топ-10 лучших в России и странах СНГ вошли аэропорты Казани Минска , Алматы, Сочи

Казанский аэропорт признают лучшим пятый год подряд.