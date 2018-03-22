Омскую область включили в «Золотое кольцо России»

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

По словам кураторов проекта, в регионах Сибири отберут лучшие туристические маршруты. Также начнёт работу специальный портал, где все желающие смогут получить информацию о туристических маршрутах на русском, английском и китайском языках.

«Желающие узнать больше о достопримечательностях Сибири смогут приобретать путевки, в стоимость которых входит проживание в гостиницах, проезд, сопровождение гидов, посещение достопримечательностей. Длительность туров по Сибири будет составлять от 5 до 12 дней. Мы проводили опрос среди потенциальных туристов и более 90% опрошенных отметили, что хотели бы побывать в Сибири», — пояснила член комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

Напомним, уже вошел в туристический «Императорский маршрут», который объединяет регионы, связанные с местами пребывания царской семьи Романовых.