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Омскую область включили в «Золотое кольцо России»
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Омскую область включили в «Золотое кольцо России» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона
В региональном министерстве культуры обсудили новый туристический проект Русского географического общества «Золотое кольцо Сибири». В него включили и Омскую область.
По словам кураторов проекта, в регионах Сибири отберут лучшие туристические маршруты. Также начнёт работу специальный портал, где все желающие смогут получить информацию о туристических маршрутах на русском, английском и китайском языках.
«Желающие узнать больше о достопримечательностях Сибири смогут приобретать путевки, в стоимость которых входит проживание в гостиницах, проезд, сопровождение гидов, посещение достопримечательностей. Длительность туров по Сибири будет составлять от 5 до 12 дней. Мы проводили опрос среди потенциальных туристов и более 90% опрошенных отметили, что хотели бы побывать в Сибири», — пояснила член комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.
Напомним, уже вошел в туристический «Императорский маршрут», который объединяет регионы, связанные с местами пребывания царской семьи Романовых.
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