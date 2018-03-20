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Авиакомпания «Победа» откроет регулярные рейсы Москва-Берлин с 26 апреля
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Авиакомпания «Победа» откроет регулярные рейсы Москва-Берлин с 26 апреля 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Авиакомпания «Победа» откроет рейсы Москва-Берлин с 26 апреля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.
«Авиакомпания «Победа» 20 марта откроет продажу билетов на рейсы в Берлин (аэропорт Тегель). Регулярные рейсы будут выполняться с 26 апреля по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до конца летнего расписания предложено 170 билетов по минимальному тарифу 499 руб. с учетом всех аэропортовых сборов, при этом большинство билетов по минимальному тарифу предложено на рейс 9 мая.
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