Авиакомпания «Победа» откроет регулярные рейсы Москва-Берлин с 26 апреля

«Авиакомпания «Победа» 20 марта откроет продажу билетов на рейсы в Берлин (аэропорт Тегель). Регулярные рейсы будут выполняться с 26 апреля по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до конца летнего расписания предложено 170 билетов по минимальному тарифу 499 руб. с учетом всех аэропортовых сборов, при этом большинство билетов по минимальному тарифу предложено на рейс 9 мая.