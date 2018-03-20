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Париж назвали самым популярным направлением для путешествий в мире
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Париж назвали самым популярным направлением для путешествий в мире 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж стал самым популярным туристическим направлением в мире, сообщает во вторник мэрия французской столицы в коммюнике.
"Во вторник Париж был назван «самым популярным в мире направлением» согласно рейтингу Traveller"s Choice Awards 2018 компании TripAdvisor. Это первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", — отмечают в мэрии.
В рейтинге 2018 года Париж обогнал Лондон, Рим и Нью-Йорк.
Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе «замечательной новостью».
Рейтинг Traveller"s Choice составляется на базе оценок количества и качества отелей, ресторанов и достопримечательностей городов мира, собранных за 12 месяцев, а также на основании интереса к городам, проявленного путешественниками при работе с сервисом TripAdvisor.
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