Полуостров впечатлений: Крым удивляет своим разнообразием

Крым . Итоги выборов президента там стали ярким подтверждением результатов референдума четырехлетней давности о воссоединении с Россией . За Путина — 92% голосов! Какие еще нужны доказательства? И кому? Международные наблюдатели на полуострове увидели все своими глазами.

Заоблачный Крымский мост соединят два берега одной страны. Вопреки и на века. И это, пожалуй, главный символ нового Крыма, история которого пишется стремительно.

Когда снег и мороз, дождь и туман, даже при сильном штормовом ветре, мост продолжает строиться. Только этой зимой — почти 800 часов непогоды. Больше месяца — в сложнейших условиях. Даже техника останавливается, а вот люди работают.

"В истории России в столь сжатые сроки такие объекты такой протяженности никто и никогда еще не строил", — отметил Леонид Рыженькин , заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»

Дорога через Керченский пролив будет самой ровной и сверхпрочной. Укладка асфальта идет непрерывно. С фантастической скоростью. Готовы почти 14 километров идеального дорожного полотна, по которому уже в мае проедут первые автомобили, — это примерно на полгода раньше срока. Все, чтобы успеть к началу курортного сезона.

Окунуться в отдых с головой можно и даже нужно уже сейчас. Крым туристический — это теперь принципиально другое качество сервиса. Легендарный черноморский курорт вновь завоевывает сердца наших туристов.

"Номеров не хватает. Много гостей хотят приехать. С расширением инфраструктуры, с открытием Крымского моста, аэропорта. Мы готовимся к тому, чтобы сделать Крым всесезонным, и сам Крым тоже развивается", — сказал Самвел Саруханян, генеральный менеджер отеля Mriya Resort&SPA.

Привычный россиянам отдых по системе «все включено» на полуострове теперь предлагают чаще. Для тех, кому важен комфорт в деталях, — пятизвездочный ялтинский отель. Не просто конкурирует — опережает мировые курорты.

От пейзажей голова идёт кругом. Крым не только вдохновляет — оздоравливает. Бассейны, тренажерные залы, SPA-процедуры — все, чтобы отдохнуть душой и телом. На полуострове круглый год можно и то, и другое. Даже гурманов здесь есть чем удивить. Местная кухня — от барабули до чебуреков. А ещё, конечно, традиционная кофейная церемония. Настоящий крымско-татарский кофе здесь варят на песке в турке непременно ручной работы. Это — многовековая традиция.

Национальный колорит начинается с восточного гостеприимства. В бывшей столице Крымского ханства туристов ждет путешествие во времени. Город-легенда Бахчисарай, что в переводе с крымско-татарского означает «сад-дворец».

Ханский дворец — уникальный памятник крымско-татарской архитектуры — спасают от разрушения. Долгие годы дворец постепенно, а главное почти незаметно приходил в упадок. После варварских раскопок в украинский период часть гаремной стены наклонилась, забор и вовсе обрушился. Больше всего пострадала северная сторона.

Таким Ханский дворец еще никто не видел. Это часть резиденции закрыта для туристов последние двадцать лет. Все потому, что находится здесь попросту небезопасно. Стены — в трещинах, прогнившие полы. Знаменитый Фруктовый кабинет. Здесь крымские ханы принимали важнейшие государственные решения. Для экскурсий эту часть дворца откроют лишь после масштабной реконструкции.

Работы рассчитаны на несколько лет. Более миллиарда рублей из федерального бюджета и лучшие специалисты. Одна из главных достопримечательностей полуострова переживает второе рождение. И это тоже примета нового времени. Крымский курорт развивается как никогда.

"Крым — это единственная, может быть, еще не совсем раскрытая сокровищница виноделия для всех. Мы сейчас возрождаем лучшие традиции, которые были в Крыму", — отметил Игорь Сердюк , заместитель генерального директора винодельческого хозяйства Alma Valley.

Виноградники в Альминской долине раскинулись на той же географической широте, что и французский Бордо . Завод стоит там, где более двух тысяч лет назад жили скифы. Развалины крепостной стены — лучше места для производства вина, пожалуй, и не найти.

Здесь вино выдерживают в дубовых бочках под классическую музыку, чтобы вкус был цельным и гармоничным. В планах — расширение площади виноградников почти вдвое и постепенное увеличение объемов производства. Этим летом на полуострове ждут туристов со всей страны.

В Крым — «на волне». Это значит прилететь в новый терминал аэропорта Симферополь . Он уже готовится встретить первых пассажиров. От изгибов голова идет кругом. В стекле и металле словно застыла морская волна.

Здесь с первых секунд ощущение: вы — на курорте. Много света и воздуха — все это просторные залы. А еще — большая зеленая стена. Высотой с пятиэтажный дом. Крупнейшая не только в России, но и в Европе. Но главный рекорд — это пассажиропоток — более 6,5 миллиона туристов в год.

Крым — настоящий полуостров впечатлений, куда ни поверни, на все 360 удивляющий своим разнообразием. И туризм здесь только набирает обороты.