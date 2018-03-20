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В Таиланде два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
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В Таиланде два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Мир24
БАНГКОК, 20 мар — РИА Новости. Водитель, гражданин Таиланда, и туристка из КНР погибли, еще семеро китайских туристов получили ранения при столкновении туристического микроавтобуса и грузовика с прицепом в провинции Пханга на юге Таиланда, сообщает во вторник новостной интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Около 09.00 во вторник (05.00 мск) водитель микроавтобуса, следовавшего на большой скорости по той же полосе, по которой впереди него двигался грузовик, не успел затормозить в тот момент, когда грузовик резко снизил скорость и начал разворот. Микроавтобус врезался в груженый прицеп.
По данным издания, одна туристка из Китая, находившаяся в микроавтобусе, погибла на месте. Водитель микроавтобуса получил смертельные ранения и скончался на пути в больницу, сообщает Phuket News.
Еще семь туристов из КНР, ехавших в микроавтобусе с Пхукета на экскурсию в национальный парк «Симиланские острова», получили ранения, в том числе трое — серьезные, и были доставлены в больницы, отмечается в сообщении.
Полиция начала расследование ДТП, сообщает портал.
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