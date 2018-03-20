Поток туристов в Центральную Азию из Европы и стран СНГ увеличился в этом году, отметила Григорьева.
Григорьева\: сейчас популярны комбинированные туры по Центральной Азии
Она полагает, что на развитии туризма положительно сказывается упрощенный визовый порядок.
"Увеличивается поток из Таиланда, Тайваня, Китая, которые тоже рассматривают Центральную Азию как альтернативу более раскрученным и известным направлениям", — сказала Григорьева.
Напомним, идею единой визы по Великому шелковому пути поддержали 30 стран. К соглашению о мультивизах уже пришли Казахстан и Узбекистан.
Многих туристов интересуют классические направления — Бухара, Самарканд, Хива, но европейцы часто осваивают сразу несколько республик.
"Это так называемые комбинированные туры: сочетание исторического наследия Узбекистана и богатой природы Таджикистана и Кыргызстана. Многим туристам интересно посещение Туркменистана", — сказала Екатерина Григорьев.
По ее словам, основное направление туристов сейчас выстраивается из идеи Шелкового пути, есть даже 30-дневная программа, где можно прочувствовать основные этапы исторического маршрута.