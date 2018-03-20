Григорьева: для туристов Центральная Азия — альтернатива известным маршрутам

Поток туристов в Центральную Азию из Европы и стран СНГ увеличился в этом году, отметила Григорьева.

Григорьева\: сейчас популярны комбинированные туры по Центральной Азии

Она полагает, что на развитии туризма положительно сказывается упрощенный визовый порядок.

"Увеличивается поток из Таиланда , Тайваня, Китая , которые тоже рассматривают Центральную Азию как альтернативу более раскрученным и известным направлениям", — сказала Григорьева.

Узбекистан. Напомним, идею единой визы по Великому шелковому пути поддержали 30 стран. К соглашению о мультивизах уже пришли Казахстан

Многих туристов интересуют классические направления — Бухара , Самарканд, Хива , но европейцы часто осваивают сразу несколько республик.

"Это так называемые комбинированные туры: сочетание исторического наследия Узбекистана и богатой природы Таджикистана Кыргызстана . Многим туристам интересно посещение Туркменистана ", — сказала Екатерина Григорьев.

По ее словам, основное направление туристов сейчас выстраивается из идеи Шелкового пути, есть даже 30-дневная программа, где можно прочувствовать основные этапы исторического маршрута.