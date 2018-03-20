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«Уральские авиалинии» начнут совершать полеты из Шереметьево с 25 марта
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«Уральские авиалинии» начнут совершать полеты из Шереметьево с 25 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Компания «Уральские авиалинии» начнет совершать полеты из аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 марта 2018 г. открывает новые региональные рейсы из Международного аэропорта Шереметьево в Екатеринбург, Симферополь и Сочи. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320. Первый рейс U6-1 по маршруту Екатеринбург-Москва (Шереметьево) запланирован на 7:30 (время местное), прибытие в Шереметьево в 7:50 (мск), обратный вылет рейса U6-2 — в 22:45 (мск), прилет в Екатеринбург в 03:05 26 марта 2018 г. (время местное)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря открытию новых маршрутов «Уральских авиалиний» пассажирам Шереметьево в весенне-летнем сезоне также будут доступны ежедневные перелеты в Симферополь и Сочи. Рейс U6439 будет вылетать из Москвы в 8:50 и прибывать в Симферополь в 11:15. Обратный рейс U6440 будет отправляться из Симферополя в 12:05 и прибывать в Шереметьево в 14:35. Вылет из Москвы рейса U6449 в Сочи будет выполняться 15:45, прилет — в 18:10. Обратный рейс U6450 из Сочи будет вылетать в 19:05 и прибывать в Шереметьево в 21:35.
С запуском рейсов из Шереметьево «Уральские авиалинии» сможет предложить пассажирам выбор перелета сразу в два аэропорта столицы. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться «Московским абонементом», который позволяет выбирать необходимое количество поездок, использовать открытые даты перелета и приобретать билеты со скидкой до 50%. При этом абонемент дает возможность выбора аэропорта прилета и вылета в Москве.
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 Ещё 3 источника 
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