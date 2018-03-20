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Японская Okura представила проект достройки отеля Hyatt во Владивостоке
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Японская Okura представила проект достройки отеля Hyatt во Владивостоке 

РИА Недвижимость 8 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Японская компания Hotel Okura Co. Ltd., ранее заинтересовавшаяся достройкой отеля Hyatt во Владивостоке, доработала и представила концепцию работ, сообщает администрация Приморья.
В феврале руководство компании на встрече с властями края сообщили о том, что думают, как сделать из отеля «работающий проект».
"Во вторник, 20 марта, иностранные партнеры озвучили итоги проделанной работы. Директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei (оценивала состояние гостиницы вместе с Okura — ред.) Накатани Кенъитиро рассказал, что японские специалисты подготовили несколько предложений по повышению экономической эффективности объекта. Так, в числе предлагаемых изменений — расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие", — говорится в сообщении.
Согласно представленной концепции, работы включат достройку отеля и благоустройство прилегающей территории. Компания Okura готова управлять гостиницей, а для достройки отеля планируется привлечь инвесторов.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призвал участников встречи ускорить поиск инвесторов. Японцы отметили, что бизнес-план управления гостиницей будет окончательно готов в ближайшее время. В течение месяца японская сторона представит наглядную презентацию изменений, необходимых для успешной работы спа-комплекса в гостинице и прилегающей к отелю территории.
Компания Hotel Okura Co., Ltd. учреждена в 1958 году. Она специализируется на люксовом сегменте гостиничного бизнеса. Входит в тройку крупнейших и старейших гостиничных сетей Японии. Под управлением Okura находится почти 90 гостиниц, включая строящиеся, в 10 странах мира.
Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика «Наш дом — Приморье» Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности. Сейчас власти края пытаются найти инвестора на достройку отеля.
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