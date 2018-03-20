Летом в Казани ожидается наплыв туристов из Ирана

20 июня в Казани пройдет матч чемпионата мира Иран Испания . Ожидается наплыв туристов из Ирана. Казань оперативно готовит для них гидов со знанием фарси.

Экскурсоводами станут 25 студентов КФУ. Они будут учиться 1,5 месяца, а летом смогут работать гидами-переводчиками. Студенты будут проводить для иранцев обзорные экскурсии по Казани, сообщает портал мэрии.

К лету меню в казанских кафе переведут на фарси.

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