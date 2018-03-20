Великий Устюг — на первом месте у российских туристов в весенние каникулы

Родители со школьниками приедут на родину деда Мороза. Великий Устюг возглавил топ-5 малых городов России , куда путешественники отправятся на весенние каникулы.

Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru по данным броней отелей и домов с 24 марта по 1 апреля 2018 года. В Великом Устюге гости из других городов намерены провести 2,5 ночи и потратить на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки.