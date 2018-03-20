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В Алтайском крае создали аграрно-туристический кластер «Алтайские луга»
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В Алтайском крае создали аграрно-туристический кластер «Алтайские луга» 

ТАСС 8 часов назад
БАРНАУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Аграрно-туристический кластер «Алтайские луга» открылся в Алтайском крае. Он призван обеспечить гостей курорта федерального значения Белокуриха, расположенного в Смоленском районе, качественными продуктами питания, сообщили во вторник в пресс-службе якорного инвестора проекта, компании «Курорт Белокуриха».
"Кластер начал работу под эгидой краевого Минсельхоза. В объединение вошли комплекс «Сибирское подворье» с ипподромом «Алтай» и другими объектами, «Парк животных ледникового периода» с пантовой лечебницей, животноводческий комплекс «Шотландские луга Алтая», строящийся мясоперерабатывающий цех полного цикла. Создание аграрно-туристического кластера позволит улучшить качество питания в санаториях и ресторанах", — говорится в сообщении.
Один из основных объектов кластера — животноводческий комплекс «Шотландские луга» в соседнем с Белокурихой Солонешенском районе. Он будет снабжать курорт элитной говядиной. В цехе месопереработки будут производить колбасы и мясные деликатесы. В ферму вложили более 11 млн рублей.
"Комплекс «Сибирское подворье» будет выполнять туристическую функцию. Там есть музей, выставочные павильоны, задействованные на мероприятиях федерального и регионального масштаба, птичий двор с редкими видами птиц. Ипподром «Алтай», который входит в комплекс, стал первым в России ипподром, который будет подведомственен Минсельхозу", — пояснили ТАСС в компании «Курорт Белокуриха».
О своих планах создать первый в Сибири аграрно— курортный кластер компания сообщила в апреле 2017 года. Инвестиции на ближайшие два-три года предполагаются в объеме 30-50 млн рублей. Ежегодно курорт Белокуриха принимает порядка 200 тыс. туристов.
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