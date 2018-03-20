Ещё
Воронежский аэропорт открыл прямые рейсы в Ташкент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежский аэропорт открыл прямые рейсы в Ташкент 

Вести Воронеж 9 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Лётная программа стартует 27 марта. Авиакомпания Uzbekistan airways открыла прямые рейсы из Воронежа в Ташкент. Лётная программа стартует во вторник, 27 марта, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта. Пока полёты в Ташкент запланированы только по вторникам в 23:00, но компания планирует добавить ещё один рейс — в субботу или воскресенье. Время в полёте — 3 часа 40 минут. Стоимость билетов — от 11 тыс. рублей в одну сторону. Кроме того, можно сразу приобрести путёвку от туроператора «Европорт», стоимость 8-дневного путешествия — от 68 тыс. рублей. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
«ЮВТ Аэро» запустит регулярные рейсы из Воронежа в Сургут и Сочи Чиновников под Воронежем задержали за попытку собрать со строителей десятину На Байконуре закроют пусковую установку для ракет «Протон-М» с воронежскими двигателями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза181
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина156
Посол РФ вызван в МИД Чехии135
Пригожин обрушился на Макаревича162
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение