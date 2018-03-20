Воронежский аэропорт открыл прямые рейсы в Ташкент 

Лётная программа стартует 27 марта. Авиакомпания Uzbekistan airways открыла прямые рейсы из Воронежа в Ташкент. Лётная программа стартует во вторник, 27 марта, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта. Пока полёты в Ташкент запланированы только по вторникам в 23:00, но компания планирует добавить ещё один рейс — в субботу или воскресенье. Время в полёте — 3 часа 40 минут. Стоимость билетов — от 11 тыс. рублей в одну сторону. Кроме того, можно сразу приобрести путёвку от туроператора «Европорт», стоимость 8-дневного путешествия — от 68 тыс. рублей. Екатерина Трещикова