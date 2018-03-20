Воронежский аэропорт открыл прямые рейсы в Ташкент

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«ЮВТ Аэро» запустит регулярные рейсы из Воронежа в Сургут и Сочи

Чиновников под Воронежем задержали за попытку собрать со строителей десятину

На Байконуре закроют пусковую установку для ракет «Протон-М» с воронежскими двигателями