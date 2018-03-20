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ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян среди зарубежных направлений на школьные весенние каникулы
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ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян среди зарубежных направлений на школьные весенние каникулы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян, планирующих отправиться с детьми на весенние каникулы за границу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По данным туроператоров, в первую очередь родители с детьми в конце марта — начале апреля бронируют поездки в теплые страны. В общем топе запросов — пляжные направления: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам. У ряда игроков сюда добавляются Доминиканская Республика, Израиль (Эйлат), Индия (Гоа) и Кипр. Среди экскурсионных направлений популярны Чехия и Италия, среди горнолыжных — Болгария», — говорится в сообщении.
Участники рынка отмечают, что родители с детьми в зависимости от вида отдыха едут за рубеж на срок от трех до 14 дней.
Подчеркивается, что спрос на выездных направлениях на каникулярный период у большинства туроператоров соответствует уровню прошлого года. Такого всплеска и ажиотажа как новогодние каникулы или майские праздники, на весенние каникулы нет.
«Связано это, по мнению участников рынка, с «размытыми» датами весенних каникул и чередой длинных праздников предшествующих в этом году каникулам. Сейчас в школах нет единых каникулярных дат: учащиеся могут подстраиваться под два разных учебным «календаря» (четверти и триместры). Таким образом, каждая школа сама определяет даты каникул, которые растягиваются на период от конца марта до первой половины апреля», — пояснили в АТОР.
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