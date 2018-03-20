ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян среди зарубежных направлений на школьные весенние каникулы

ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян, планирующих отправиться с детьми на весенние каникулы за границу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Участники рынка отмечают, что родители с детьми в зависимости от вида отдыха едут за рубеж на срок от трех до 14 дней.

Подчеркивается, что спрос на выездных направлениях на каникулярный период у большинства туроператоров соответствует уровню прошлого года. Такого всплеска и ажиотажа как новогодние каникулы или майские праздники, на весенние каникулы нет.

«Связано это, по мнению участников рынка, с «размытыми» датами весенних каникул и чередой длинных праздников предшествующих в этом году каникулам. Сейчас в школах нет единых каникулярных дат: учащиеся могут подстраиваться под два разных учебным «календаря» (четверти и триместры). Таким образом, каждая школа сама определяет даты каникул, которые растягиваются на период от конца марта до первой половины апреля», — пояснили в АТОР.