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На весенние школьные каникулы туристы из России выбирают пляжный отдых
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На весенние школьные каникулы туристы из России выбирают пляжный отдых 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. АТОР назвал популярные каникулярные направления среди российских туристов. Лидерами в этом году стали ОАЭ, Таиланд, Вьетнам.
По данным туроператоров, в конце марта — начале апреля наибольшим спросом пользуются поездки в теплые страны. В ТОП популярных направлений вошли Израиль (Эйлат), Индия (Гоа) и Кипр. Для экскурсионного туризма чаще выбирают Чехию и Италия, для горнолыжного — Болгарию.
Средняя длительность отдыха за рубежом на весенние каникулы составляет от 3 до 14 дней. В экскурсионные поездки отправляются на срок от 3 до 7 ночей, в горнолыжные туры — до 7 ночей, в пляжные — от 7 до 14 ночей.
По данным «Библио-Глобуса», средняя стоимость недельного тура на пляжные курорты с проживанием в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием составляет около 45-50 тысяч рублей на человека.
Горнолыжный отдых с проживанием в таких же условиях — около 35-45 тысяч рублей. Средняя стоимость экскурсионного тура 25-30 тысяч рублей на человека.
Туроператоры отмечают, что спрос на выездные направления на каникулярный период в среднем соответствует показателям прошлого года.
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