На весенние школьные каникулы туристы из России выбирают пляжный отдых

По данным туроператоров, в конце марта — начале апреля наибольшим спросом пользуются поездки в теплые страны. В ТОП популярных направлений вошли Израиль Эйлат ), Индия (Гоа) и Кипр . Для экскурсионного туризма чаще выбирают Чехию Италия , для горнолыжного — Болгарию

Средняя длительность отдыха за рубежом на весенние каникулы составляет от 3 до 14 дней. В экскурсионные поездки отправляются на срок от 3 до 7 ночей, в горнолыжные туры — до 7 ночей, в пляжные — от 7 до 14 ночей.

По данным «Библио-Глобуса», средняя стоимость недельного тура на пляжные курорты с проживанием в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием составляет около 45-50 тысяч рублей на человека.

Горнолыжный отдых с проживанием в таких же условиях — около 35-45 тысяч рублей. Средняя стоимость экскурсионного тура 25-30 тысяч рублей на человека.

Туроператоры отмечают, что спрос на выездные направления на каникулярный период в среднем соответствует показателям прошлого года.