Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в России

СУХУМ, 20 мар — Sputnik Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в России . Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Согласно рейтингу стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года в топ-10, помимо Абхазии, попали некоторые страны бывшего Советского Союза и несколько европейских государств.

Абхазия заняла десятое место. По данным ТурСтат, число въездных поездок в Россию из Абхазии составило 432 тысяч в 2017 году, а общее число въездных туристских поездок из России в прошлом году составило более 24 миллионов.