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Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в России
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Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в России 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в России. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Согласно рейтингу стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года в топ-10, помимо Абхазии, попали некоторые страны бывшего Советского Союза и несколько европейских государств.
Абхазия заняла десятое место. По данным ТурСтат, число въездных поездок в Россию из Абхазии составило 432 тысяч в 2017 году, а общее число въездных туристских поездок из России в прошлом году составило более 24 миллионов.
В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию вошли Украина (8,7 миллионов поездок), Казахстан (3,5 миллионов), Китай (1,5 миллиона), Финляндия (миллион), Азербайджан (876 тысяч), Польша (714 тысяч), Армения (584 тысяч), Германия (580 тысяч), Молдова (519 тысяч) и Абхазия (432 тысяч).
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