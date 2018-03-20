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«Уральские авиалинии» откроют новые маршруты из аэропорта «Шереметьево» с 25 марта
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«Уральские авиалинии» откроют новые маршруты из аэропорта «Шереметьево» с 25 марта 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Новые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» откроют в московском аэропорту «Шереметьево» с 25 марта, сообщается на сайте воздушной гавани.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 марта 2018 года открывает новые региональные рейсы из международного аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург, Симферополь и Сочи. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320», — говорится в сообщении.
Первый рейс U6-1 по маршруту Екатеринбург — Москва запланирован на 7:30 (время местное), прибытие в «Шереметьево» в 07:50, обратный вылет рейса U6-2 — в 22:45 (по московскому времени) прилет в Екатеринбург в 03:05 26 марта 2018 года (время местное).
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «МАШ» Денис Пашковский отметил, что это, безусловно, одна из ведущих российских авиакомпаний. Общая цель — высокое качество сервиса, безопасность, пунктуальность и развитие маршрутной сети. «Шереметьево» предоставит комфортные условия пассажирам, а также обеспечит надежное обслуживание воздушных судов авиакомпании, чтобы общие цели эффективно воплощались на благо пассажиров.
«Открытие рейсов из аэропорта «Шереметьево» — знаковое и стратегически важное событие для авиакомпании. Мы активно развиваем маршрутную сеть, предлагая удобное расписание и стыковки в другие города для жителей столицы и регионов. Искренне рад, что наше партнерство с «Шереметьево» успешно развивается в полном соответствии с изначальным планом — предоставлением пассажирам максимально широких и доступных возможностей для путешествий», — сказал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.
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