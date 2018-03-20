«Уральские авиалинии» откроют новые маршруты из аэропорта «Шереметьево» с 25 марта

Симферополь и «Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 марта 2018 года открывает новые региональные рейсы из международного аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург Сочи . Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320», — говорится в сообщении.

Первый рейс U6-1 по маршруту Екатеринбург — Москва запланирован на 7:30 (время местное), прибытие в «Шереметьево» в 07:50, обратный вылет рейса U6-2 — в 22:45 (по московскому времени) прилет в Екатеринбург в 03:05 26 марта 2018 года (время местное).

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «МАШ» Денис Пашковский отметил, что это, безусловно, одна из ведущих российских авиакомпаний. Общая цель — высокое качество сервиса, безопасность, пунктуальность и развитие маршрутной сети. «Шереметьево» предоставит комфортные условия пассажирам, а также обеспечит надежное обслуживание воздушных судов авиакомпании, чтобы общие цели эффективно воплощались на благо пассажиров.