Число иностранных туристов в Красноярском крае выросло почти 1,8 раза

"Было около 39 тыс. (в 2016 году — прим. ТАСС), что очень неплохо для отдаленного от Москвы Санкт-Петербурга региона, а по итогам 2017 года количество иностранных туристов составило 67 тыс. ", — сказала Мироненко.

Она отметила, что всего Красноярский край с туристическими целями ежегодно посещают около 700 тыс. человек. Это пятнадцатое место по стране и третье по Сибирскому федеральному округу. При этом на развитие туризма в крае было выделено 61 млн рублей, тогда как в соседней Хакасии — 220 млн рублей, Бурятии — 440 млн рублей, Алтайском крае — 5,6 млрд рублей.

По информации и. о. министра культуры края, номерной фонд гостиниц позволяет увеличить турпоток.