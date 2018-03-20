В аэропорту Кольцово пассажиров час не выпускали из самолёта, прилетевшего из Таиланда

Специалистам санитарных служб пришлось проверять самолёт, прилетевший из Таиланда в екатеринбургский аэропорт Кольцово . Никого из пассажиров не выпускали некоторое время.

Рейс, который вылетел из аэропорта Утапао города Паттайя с задержкой почти на сутки, приземлился сегодня около двух часов ночи.

— Мы уже встали и собрались выходить из самолета, но командир воздушного судна объявил, что из-за того, что некоторые пассажиры почувствовали себя плохо, всем придётся подождать и пройти осмотр врача, — уточнила Е1.RU пассажирка Алла. — В итоге нас не выпускали из салона около часа. На борт поднялись врачи, которые спрашивали о состоянии здоровья и всех проверяли. Также пассажиров просили заполнить анкеты. Позже бортпроводники сказали, что пассажиров, которые сидели в хвостовой части, тошнило.

В Кольцово информацию о случившемся подтвердили.

— Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилете в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание, — уточнили в пресс-службе Кольцово. — Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.