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В аэропорту Кольцово пассажиров час не выпускали из самолёта, прилетевшего из Таиланда
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В аэропорту Кольцово пассажиров час не выпускали из самолёта, прилетевшего из Таиланда 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Специалистам санитарных служб пришлось проверять самолёт, прилетевший из Таиланда в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Никого из пассажиров не выпускали некоторое время.
Рейс, который вылетел из аэропорта Утапао города Паттайя с задержкой почти на сутки, приземлился сегодня около двух часов ночи.
— Мы уже встали и собрались выходить из самолета, но командир воздушного судна объявил, что из-за того, что некоторые пассажиры почувствовали себя плохо, всем придётся подождать и пройти осмотр врача, — уточнила Е1.RU пассажирка Алла. — В итоге нас не выпускали из салона около часа. На борт поднялись врачи, которые спрашивали о состоянии здоровья и всех проверяли. Также пассажиров просили заполнить анкеты. Позже бортпроводники сказали, что пассажиров, которые сидели в хвостовой части, тошнило.
В Кольцово информацию о случившемся подтвердили.
— Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилете в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание, — уточнили в пресс-службе Кольцово. — Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.
В пресс-службе Роспотребнадзора обещали прокомментировать ситуацию позже.
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