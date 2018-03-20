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Больше рейсов в Турцию и Тунис: челябинский аэропорт переходит на весеннее расписание
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Больше рейсов в Турцию и Тунис: челябинский аэропорт переходит на весеннее расписание 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
С 25 марта челябинский аэропорт переходит на летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. К зарубежным направлениям добавятся чартеры сразу на два курорта Туниса. Также увеличится количество регулярных рейсов в Турцию.
— Турецкий перевозчик Atlasglobal существенно увеличивает количество рейсов на Анталью: с четырёх до восьми в неделю. Уже второй год подряд билеты можно приобрести в кассах или через интернет. Ранее они работали только на чартерной основе, и отдыхающим приходилось приобретать тур. По такому же принципу работает Onur Air, — рассказала коммерческий директор АО «Челябинское авиапредприятие» Ксения Агафонова. — Мы возобновили переговоры с Turkish Airlines по Стамбулу. У них большая полётная сеть, и этот город интересен в том числе как трансферный.
В этом году добавляются чартеры в турецкий аэропорт Газипаша в провинции Анталья. Рядом с ним расположены: Газипаша, Анамур, Аланья, Карджичак, Кестель, Пайллар, Авсаллар, Окуркалар, Кызылагач. Для тех, кому нравится отдыхать в Тунисе, к Энфиде прибавились ещё два города, в которые будут приземляться самолёты из челябинска, — Джерба и Монастир.
Как и в прошлом году, в полётной программе присутствуют Ираклион (Греция) и Ларнака (Кипр).
География внутрироссийских направлений по сравнению с прошлой весной значительно расширилась после того, как Южный Урал заключил договор с авиакомпанией «Ямал». В расписании остаются все те же направления: Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Тюмень, Волгоград, Горно-Алтайск и Красноярск.
— Также «Ямал» будет летать в Астану, — добавила Ксения Агафонова. — Дополнительно ждём решения казахской авиакомпании SCAT, которая намерена запустить рейсы Челябинск — Астана. В прошлом году пытались запустить, но возникли проблемы с самолётами. Они пообещали, что откроют продажи до конца марта.
Разговоры о запуске прямых рейсов Челябинск — Астана идут давно. В 2014 году SCAT Airlines уже пыталась запустить рейсы из Челябинска, но они не привлекли количества пассажиров, необходимого для рентабельности, и были отменены. Также маршрут на Южный Урал планировала открыть казахстанская региональная авиакомпания Qazaq Air («Казах Эйр»). С 21 апреля «Нордавиа» после перерыва в несколько месяцев продолжит выполнение рейсов в Санкт-Петербург. Ведутся переговоры по увеличению рейсов в Пермь — с двух до четырёх. В мае планируется добавить третий рейс в Новосибирск. Перевозчик — S7 Airlines — предлагает полететь через столицу Сибири в Пекин, Гонконг, Сеул и другие страны юго-восточной Азии.
Среди российских направлений после двух столиц самым частым будет Сочи. Количество вылетов оставят на уровне прошлого года — двенадцать, — однако летать будут более вместительные Boeing и Airbus.
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