На популярном курорте в Мексике погибла туристка

Во время отдыха на популярном курорте Пуэрто-Эскондидо погибла 43-летняя жительница города Мехико

Как пишет ТАСС , она решила испытать острые ощущения и выбрала для этого прыжок с большой высоты. За несколько секунд до приземления в парашют женщины врезался другой турист, после чего любительница экстрима камнем полетела вниз и сильно ударилась о землю.

Пострадавшей оказали первую помощь на месте, а затем быстро доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь пациентке. Травмы оказались слишком серьезными.