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На популярном курорте в Мексике погибла туристка
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На популярном курорте в Мексике погибла туристка 

Российская Газета 6 часов назад
Во время отдыха на популярном курорте Пуэрто-Эскондидо погибла 43-летняя жительница города Мехико.
Как пишет ТАСС, она решила испытать острые ощущения и выбрала для этого прыжок с большой высоты. За несколько секунд до приземления в парашют женщины врезался другой турист, после чего любительница экстрима камнем полетела вниз и сильно ударилась о землю.
Пострадавшей оказали первую помощь на месте, а затем быстро доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь пациентке. Травмы оказались слишком серьезными.
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