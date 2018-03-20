Парашютистка разбилась насмерть после столкновения на 15‐метровой высоте. Видео 

Очевидцы сняли на видео как в Мексике туристка, совершавшая спуск на парашюте, разбилась, упав после столкновения с другим парашютистом, сообщила газета The Sun.
47-летняя
Урсула Эрнандес столкнулась в небе с другой туристкой, после чего ее парашют порвался и она упала с 15-метровой
высоты. Женщину попытались доставить в больницу, но по пути она скончалась от травм.
Журналист, оказавшийся на месте происшествия, разместил ролик на YouTube, добавив: «Я уверен, что никого не накажут за это. Этот тип услуг никто не контролирует».
По словам местных репортеров, парашюты закупались у компании, которая заставляла покупателей подписать документ, согласно которому она сняла с себя любую ответственность за вероятные последствия.
8 марта парашютист разбился в Подмосковье, куда он отправился вместе со своими друзьями заниматься бейсджампингом.