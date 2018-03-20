Cмертельное падение туристки после столкновения на парашюте попало на видео

Во время отдыха в Мексике 47-летняя туристка Урсула Эрнандес выполняла прыжок с парашютом и столкнулась в небе с другим парашютистом. В итоге женщина упала с высоты 15 метров и разбилась насмерть, сообщает The Sun.

Это трагическое происшествие было запечатлено на камеру очевидцем.

На кадрах видно, как оба парашютиста собираются приземлиться, но сталкиваются друг с другом, не справившись с управлением. Упавшую на землю уже без парашюта женщину доставили в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось, пишет издание.

Журналист Хуан Перес , ставший свидетелем трагедии и опубликовавший видео в Сети, написал в своем комментарии следующее: «Я уверен, что к ответственности никого не привлекут, поскольку никто не регулирует эти виды услуг».

Перед прыжком с парашютом туристы подписывают документ, освобождающий его владельца от любой ответственности.

Местные жители также подтверждают, что этот вид аттракционов не регулируется законом и поэтому их владельцы остаются безнаказанными.