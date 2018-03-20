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Cмертельное падение туристки после столкновения на парашюте попало на видео
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Cмертельное падение туристки после столкновения на парашюте попало на видео 

Ридус 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Во время отдыха в Мексике 47-летняя туристка Урсула Эрнандес выполняла прыжок с парашютом и столкнулась в небе с другим парашютистом. В итоге женщина упала с высоты 15 метров и разбилась насмерть, сообщает The Sun.
Это трагическое происшествие было запечатлено на камеру очевидцем.
На кадрах видно, как оба парашютиста собираются приземлиться, но сталкиваются друг с другом, не справившись с управлением. Упавшую на землю уже без парашюта женщину доставили в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось, пишет издание.
Журналист Хуан Перес, ставший свидетелем трагедии и опубликовавший видео в Сети, написал в своем комментарии следующее: «Я уверен, что к ответственности никого не привлекут, поскольку никто не регулирует эти виды услуг».
Перед прыжком с парашютом туристы подписывают документ, освобождающий его владельца от любой ответственности.
Местные жители также подтверждают, что этот вид аттракционов не регулируется законом и поэтому их владельцы остаются безнаказанными.
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