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Международных авиарейсов из Владивостока станет больше
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Международных авиарейсов из Владивостока станет больше 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Международный аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание полетов, сообщает PRIMPRESS.
Самым востребованным из международных направлений из Владивостока остается корейское. После отмены виз для граждан двух стран пассажиропоток бурно растет в обе стороны.
В летнем сезоне-2018 увеличится количество рейсов между Владивостоком и Сеулом до пяти в день, из которых два будет выполнять «Аврора» и по одному S7 Airlines, JEJUair и Korean Air, при этом последняя поставит на маршрут вместо Boeing-737 более вместительный широкофюзеляжный Aibus-330-200.
Во Владивосток приходят два новых южнокорейских лоукостера (низкобюджетные авиакомпании) — T'way Air, открывающая новый регулярный рейс в Тэгу (город с 2,5-миллионным населением неподалеку от Пусана) с частотой полетов три раза в неделю и Eastar Jet, которая четыре раза в неделю полетит в Пусан (в дполнение к существующим двум еженедельным рейсам авиакомпании «Аврора»). Eastar планируется и новый маршрут Муан-Владивосток-Муан, хотя его востребованность сомнительна.
Будет рост и на китайском направлении. Так, «Уральские Авиалинии» начнет летать из Владивостока в Пекин с частотой три раза в неделю (далеко не самый удобный ночной рейс, как у S7 «Авроры» на этом направлении). Также в аэропорту Владивосток ожидается приход нового авиаперевозчика из Китая — China Express с рейсом из Яньцзи.
Авиакомпания «Саратовские авиалинии», выполняющая из Владивостока единственный рейс в Благовещенск — Красноярск ставит на маршрут советский самолет Як-42 вместо украинского Ан-148, эксплуатация которых была недавно запрещена в связи с катастрофой в Подмосковье.
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