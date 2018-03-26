Международных авиарейсов из Владивостока станет больше

Международный аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание полетов, сообщает PRIMPRESS.

Самым востребованным из международных направлений из Владивостока остается корейское. После отмены виз для граждан двух стран пассажиропоток бурно растет в обе стороны.

В летнем сезоне-2018 увеличится количество рейсов между Владивостоком и Сеулом до пяти в день, из которых два будет выполнять «Аврора» и по одному S7 Airlines , JEJUair и Korean Air, при этом последняя поставит на маршрут вместо Boeing-737 более вместительный широкофюзеляжный Aibus-330-200.

Во Владивосток приходят два новых южнокорейских лоукостера (низкобюджетные авиакомпании) — T'way Air, открывающая новый регулярный рейс в Тэгу (город с 2,5-миллионным населением неподалеку от Пусана ) с частотой полетов три раза в неделю и Eastar Jet, которая четыре раза в неделю полетит в Пусан (в дполнение к существующим двум еженедельным рейсам авиакомпании «Аврора»). Eastar планируется и новый маршрут Муан-Владивосток-Муан, хотя его востребованность сомнительна.

Будет рост и на китайском направлении. Так, « Уральские Авиалинии » начнет летать из Владивостока в Пекин с частотой три раза в неделю (далеко не самый удобный ночной рейс, как у S7 «Авроры» на этом направлении). Также в аэропорту Владивосток ожидается приход нового авиаперевозчика из Китая — China Express с рейсом из Яньцзи.