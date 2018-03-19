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Расписание трансфера до аэропорта Жуковский и обратно изменится
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Расписание трансфера до аэропорта Жуковский и обратно изменится 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Расписание скорректируют с 25 марта из-за изменения расписания авиарейсов.
С 25 марта будет скорректировано расписание трансфера до аэропорта Жуковский и обратно из-за изменения расписания авиарейсов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
Появятся новые автобусные рейсы, а также изменится время отправления от платформы «Отдых» Рязанского направления МЖД и обратно.
Сообщается, что 25 марта дополнительные рейсы автобусов назначены от платформы Отдых" Рязанского направления МЖД и обратно. От аэропорта Жуковский они пойдут в 16:30 и 20:25, от платформы «Отдых» — в 16:05 и 20:00.
Также изменится время отправления части рейсов. От платформы «Отдых» автобусы отправятся в 19:10 вместо 18:55, в 20:20 вместо 20:00. От аэропорта Жуковский — в 11:35 вместо 11:30, в 12:00 вместо 12:15, в 19:35 вместо 19:30 и в 20:45 вместо 20:40.
Кроме того, отменены автобусные рейсы в 20:30 и 21:05 от платформы «Отдых» и в 21:00 и 21:30 от аэропорта Жуковский.
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