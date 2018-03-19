Расписание трансфера до аэропорта Жуковский и обратно изменится

С 25 марта будет скорректировано расписание трансфера до аэропорта Жуковский и обратно из-за изменения расписания авиарейсов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Появятся новые автобусные рейсы, а также изменится время отправления от платформы «Отдых» Рязанского направления МЖД и обратно.

Сообщается, что 25 марта дополнительные рейсы автобусов назначены от платформы Отдых" Рязанского направления МЖД и обратно. От аэропорта Жуковский они пойдут в 16:30 и 20:25, от платформы «Отдых» — в 16:05 и 20:00.

Также изменится время отправления части рейсов. От платформы «Отдых» автобусы отправятся в 19:10 вместо 18:55, в 20:20 вместо 20:00. От аэропорта Жуковский — в 11:35 вместо 11:30, в 12:00 вместо 12:15, в 19:35 вместо 19:30 и в 20:45 вместо 20:40.

Кроме того, отменены автобусные рейсы в 20:30 и 21:05 от платформы «Отдых» и в 21:00 и 21:30 от аэропорта Жуковский.