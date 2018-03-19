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S7 с 27 мая начнет выполнять регулярные рейсы в Турцию
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S7 с 27 мая начнет выполнять регулярные рейсы в Турцию 

Rambler News Service 9 часов назад
S7 Airlines с 27 мая 2018 года начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщили в авиакомпании.
Прямые регулярные рейсы S7 Airlines из аэропорта Домодедово в Анталью будут выполняться ежедневно. Вылет из Москвы в 13:05, прилет в аэропорт Антальи в 16:40 по местному времени. Обратный рейс из Антальи в 17:35, прилет в Москву — в 21:10. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321.
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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