Пункты пропуска в Забайкалье не справляются с потоком туристов из Китая 

В 2017 году поток туристов из Китая, посетивших Забайкальский край без получения визы, составил 36 тысяч человек, что на 12 процентов больше показателя 2016 года. Об этом сообщил глава Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам.
«Но в связи с тем, что основной поток туризма следует через пункт пропуска «Забайкальск», в высокий туристический сезон там создаётся напряжённость: указанный пункт пропуска не позволяет оперативно обслуживать весь туристический поток», — отметил законодатель.
По словам Игоря Лиханова, из-за необходимости простаивать многочасовые очереди на границе китайские граждане массово отказываются от поездок в Россию. Так, по оценкам китайских турпоператов, за туристический сезон 2017 года с мая по сентябрь от поездок в РФ отказались 10 тысяч китайских туристов.
«Решить вопрос помогла бы реконструкция пассажирского автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» за счёт средств федерального бюджета», — считает Игорь Лиханов.
Кроме того, делегация Забайкальского края обратилась к сенаторам с просьбой поспособствовать закреплению в законодательстве возможности использовать средства из иностранных источников на реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России.
Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. В регионе работают 9 пунктов пропуска через государственную границу.