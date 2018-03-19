Пункты пропуска в Забайкалье не справляются с потоком туристов из Китая

В 2017 году поток туристов из Китая , посетивших Забайкальский край без получения визы, составил 36 тысяч человек, что на 12 процентов больше показателя 2016 года. Об этом сообщил глава Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам.

«Но в связи с тем, что основной поток туризма следует через пункт пропуска «Забайкальск», в высокий туристический сезон там создаётся напряжённость: указанный пункт пропуска не позволяет оперативно обслуживать весь туристический поток», — отметил законодатель.

По словам Игоря Лиханова, из-за необходимости простаивать многочасовые очереди на границе китайские граждане массово отказываются от поездок в Россию . Так, по оценкам китайских турпоператов, за туристический сезон 2017 года с мая по сентябрь от поездок в РФ отказались 10 тысяч китайских туристов.

«Решить вопрос помогла бы реконструкция пассажирского автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» за счёт средств федерального бюджета», — считает Игорь Лиханов.

Кроме того, делегация Забайкальского края обратилась к сенаторам с просьбой поспособствовать закреплению в законодательстве возможности использовать средства из иностранных источников на реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России.