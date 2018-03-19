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В Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert Resort
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В Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert Resort 

FashionTime 8 часов назад
Фото: FashionTime
Открытие курорта Jumeirah Al Wathba Desert Resort запланировано на сентябрь 2018 года. Курорт площадью 20 000 квадратных метров в традиционном арабском стиле находится в пустыне в районе Al Wathba в 50 км к юго-востоку от Абу-Даби. В отеле — 90 номеров и 13 вилл, круглосуточные рестораны, бары на крыше, бассейн, спа-центр Talise spa, конференц-залы, кемпинговая зону в пустыне.
Jumeirah Al Wathba Desert Resort — 12-ый отель Jumeirah в ОАЭ. Он призван продемонстрировать гостям настоящее арабское гостеприимство и стать одним из главных туристических направлениий региона и фактором его развития.
Благодаря уникальному расположению среди живописных ландшафтов пустыни, отель интересен как для гостей, так и для жителей региона.
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