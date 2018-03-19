Ещё
Расписание трансфера до аэропорта «Жуковский» изменится с 25 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расписание трансфера до аэропорта «Жуковский» изменится с 25 марта 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
С 25 марта будут назначены новые автобусы и изменено время отправления некоторых трансферов от платформы «Отдых» Рязанского направления Московской железной дороги до подмосковного аэропорта «Жуковский» и обратно из-за изменения расписания авиарейсов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
«В воскресенье (25 марта) дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 16:05, 20:00, от аэропорта «Жуковский» — в 16:30, 20:25. Изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых», вместо 18:55, будет отправляться в 19:10, вместо 20:00 будет отправляться в 20:20», — говорится в сообщении.
От аэропорта «Жуковский», вместо 11:30, автобус будет отправляться в 11:35, вместо 12:15 — в 12:00, вместо 19:30 — в 19:35, вместо 20:40 — в 20:45.
Отменены следующие автобусные рейсы: от платформы «Отдых» в 20:30, 21:05, от аэропорта «Жуковский» — 21:00, 21:30.
РИАМО: последние новости
Более 1,3 тыс отелей Москвы прошли спецквалификацию перед ЧМ‑2018 Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» вырос на 13,5% в праздничные дни Туристическую полицию задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ‑2018 в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов35
В США отреагировали на победу Путина502
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко25
«Перестаньте нас оскорблять»182
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение