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«Азур Эйр» подала заявку на перевод своих самолетов в госреестр воздушных судов
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«Азур Эйр» подала заявку на перевод своих самолетов в госреестр воздушных судов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Азур Эйр» стала первой авиакомпанией, принявшей решение о переводе значительного объема гражданского флота иностранного производства в российский реестр. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Газету.Ru».
Как стало известно, уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в национальном реестре двух самолетов Boeing 767-300, планирующихся к поступлению в парк авиакомпании в течение весны 2018 года.
"Всего в течение текущего года планируется перевод под российскую регистрацию порядка десяти лайнеров. На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии", — заявили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в «Азур Эйр» назначили нового гендиректора авиакомпании.
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