Белек 2.0: почему турецкое побережье рано списывать со счетов

Турция для российского туриста стала чем-то вроде далекого родственника: визиты вежливости наносятся раз в несколько лет, но не чаще. Ведь уже заранее известно, чем вас накормят, как будут развлекать и чем собираются удивлять. Однако сеть отелей Rixos заставляет посмотреть на отдых в Турции по-новому. Так, отель Rixos Premium Belek обещает угодить абсолютно всем: и семьям с детьми, и заядлым шопоголикам, и завсегдатаям тренажерный залов.

Forbes Life составил план отдыха в отеле Rixos Premium Belek.

Устроить заплыв

Пляж в отеле Rixos Premium Belek — самый длинный частный пляж в регионе — растянулся вдоль залива на 700 м. Как и полагается, растянулись вдоль береговой линии и шезлонги с выглаженными полотенцами. Для тех, кто ищет уединения, работает большой бассейн, который в новом сезоне получил маркировку «adults only». Еще один плюс — теперь бассейн работает круглосуточно. Дети же могут выплеснуть всю свою энергию под присмотром инструкторов в бассейне Rixy Kids Club с множеством горок и других развлечений.

Зону пляжа и бассейнов отделяет от отеля парк, который был разбит на части национального парка Белека. Каждое дерево здесь имеет свой номер, и за каждым из них ухаживают не менее тщательно, чем за гостями.

Записаться в спортивную академию

В спортивной академии Rixos Premium Belek работают 18 инструкторов, каждый из которых — специалист в своей области. В академии несколько спортивных залов с тренажерами на все группы мышц, инструкторы помогут рассчитать нагрузку и составить индивидуальный план тренировок.

Академия предоставляет возможность заняться более чем 20 видами спорта. Из нового — Kangoo Power, тренировка с прыжками на специальных ботинках с прикрепленными к ним пружинными конструкциями. За полчаса таких прыжков можно сжечь в два раза больше калорий, чем на беговой дорожке. Если вы же не захотите надолго оставлять приглянувшийся шезлонг у бассейна, инструкторы проведут с вами интенсивную тренировку по системе Табата, которая длится всего четыре минуты.

Также в Rixos Premium Belek есть зал для антигравити-йоги, проверенного способа снятия нагрузки с мышц, выпрямления позвоночника и тренировки вестибулярного аппарата. Любители экспериментов могут попробовать йогу на воде (асаны выполняются на специальной надувной доске), а групповые занятия йогой, пилатесом и тай-чи проводятся в парке отеля.

Кстати, сеть отелей Rixos начала развивать свое спортивное направление совместно с сетью фитнес-клубов World Class. Первый результат такого сотрудничества — отель Rixos Sungate в Кемере, инструкторы которого прошли обучение в World Class. В 2018 году в отеле должен пройти World Class Fest, а для членов клубов действуют специальные цены на проживание.

Попробовать все кухни мира

В основном ресторане отеля, где для гостей открыт шведский стол, в меню включено действительно все. Блюда национальной кухни здесь готовят профессионалы из разных стран: если вы едите сочное пиде с тягучим сыром или душистую долму в виноградных листьях — будьте уверены, они приготовлены турецким шеф-поваром. За суши, само собой, отвечает шеф из Японии , а для истосковавшихся по родной кухни борщ приготовит кулинар из России

Прямо на воде расположен ресторан Rinna, где подают свежую рыбу, морепродукты и разнообразные блюда средиземноморской кухни. Веселые вечеринки в итальянском стиле с легким вином и пиццей на тончайшем тесте устраивают в La Rosetta. А в уютном кафе La Patisserie представлено множество самых разных пирожных, печенья, шоколада и мороженого.

Опробовать частный бассейн

Отдых самого высокого класса в Белеке предлагает Club Privé by Rixos, уединенная лагуна с собственным пляжем и 38 виллами. Лучшая вилла клуба — Pryamus Residence с двумя подогреваемыми бассейнами (один из которых в саду). На пляже клуба для гостей виллы отведен особый павильон, а также им предоставляются круглосуточные услуги дворецкого.

Villa Privé — следующая категория, также со своим пляжным павильоном и дворецким, располагает собственным бассейном и террасой. Club Villa — это коттеджи с отдельным выходом к общему бассейну и пляжным павильоном.

Поплавать с дельфинами

Rixos в Белеке это не только отель и комплекс вилл, но еще и знаменитый «турецкий Диснейленд» — The Land of Legends. Здесь можно поиграть с ручными дельфинами, посетить грандиозное шоу с фейерверками или пройтись по Shopping Avenue, где представлены лучшие мировые бренды.