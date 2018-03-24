Началась продажа билетов на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

Об этом сообщил пресс-аташе «Балтики» Сергей Кандалов. Первый матч на арене ЧМ в Калининграде «Балтика» проведет с клубом «Крылья Советов» из Самары в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги.

"Билеты поступили в продажу. На первый день, сегодня, мы поместили в кассы 3,5 тыс. билетов и почти все билеты за первые два часа были проданы", — сказал Кандалов, отметив, что всего на первый тестовый матч на калининградском стадионе будет продано 10 тыс. билетов.

Стоимость билетов на игру составляет: первая категория — 350 рублей, вторая — 200 рублей и третья — 100 рублей. Категории определены размещением мест на трибунах.