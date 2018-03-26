Количество билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде увеличат до 15 тыс.

КАЛИНИНГРАД , 26 марта. / ТАСС /. Количество билетов на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира — 2018 по футболу в Калининграде, который состоится 11 апреля, будет увеличено на 5 тысяч и составит 15 тысяч, сообщили ТАСС в понедельник в региональном правительстве.

"Губернатор Антон Алиханов принял решение о дополнительном выпуске 5 тысяч билетов на тестовый матч 11 апреля", — сказал ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков , добавив, что это «снимет ажиотаж вокруг первого матча на новом стадионе, а также позволит оградить истинных болельщиков от перекупщиков билетов».

Первый тестовый матч на арене ЧМ в Калининграде местная «Балтика» проведет с клубом «Крылья Советов» из Самары в 32-м туре Футбольной национальной лиги.

Изначально на этот матч планировалось продать 10 тысяч билетов стоимостью 100, 200 и 350 рублей. Первая партия из 3,5 тысяч билетов была распродана в минувшую пятницу, 23 марта, за считанные часы, в понедельник в кассы поступили еще 6,5 тыс. билетов, за которыми еще до открытия касс образовались очереди. И эти билеты, как отметили в «Балтике», были проданы за несколько часов. Дополнительные 5 тыс. билетов появятся в продаже до конца этой недели.