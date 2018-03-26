Ещё
Количество билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде увеличат до 15 тыс.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Количество билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде увеличат до 15 тыс. 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Количество билетов на первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира — 2018 по футболу в Калининграде, который состоится 11 апреля, будет увеличено на 5 тысяч и составит 15 тысяч, сообщили ТАСС в понедельник в региональном правительстве.
"Губернатор Антон Алиханов принял решение о дополнительном выпуске 5 тысяч билетов на тестовый матч 11 апреля", — сказал ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, добавив, что это «снимет ажиотаж вокруг первого матча на новом стадионе, а также позволит оградить истинных болельщиков от перекупщиков билетов».
Первый тестовый матч на арене ЧМ в Калининграде местная «Балтика» проведет с клубом «Крылья Советов» из Самары в 32-м туре Футбольной национальной лиги.
Изначально на этот матч планировалось продать 10 тысяч билетов стоимостью 100, 200 и 350 рублей. Первая партия из 3,5 тысяч билетов была распродана в минувшую пятницу, 23 марта, за считанные часы, в понедельник в кассы поступили еще 6,5 тыс. билетов, за которыми еще до открытия касс образовались очереди. И эти билеты, как отметили в «Балтике», были проданы за несколько часов. Дополнительные 5 тыс. билетов появятся в продаже до конца этой недели.
Тестовые матчи на калининградском стадионе, построенном на острове Октябрьский, пройдут также 21 апреля и 12 мая. В минувшую пятницу арена в Калининграде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. И сейчас, по словам Алиханова, «в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона».
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.
ТАСС: последние новости
Самолеты "Нордавиа" начнут летать по направлению Орск - Москва Штраф за неуплату курортного сбора планируют ввести на Ставрополье в мае 2018 года Аналог парома в Крым покажут на выставке найденных при строительстве моста древностей
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов245
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно234
16 стран высылают российских дипломатов258
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Польша высылает российских дипломатов415
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение