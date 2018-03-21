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Две тысячи бельгийских туристов планируют посетить Калининград во время ЧМ-2018
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Две тысячи бельгийских туристов планируют посетить Калининград во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Калининград во время чемпионата мира по футболу планируют посетить две тысячи туристов из Бельгии. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в России Жан Артур Режибо, слова которого приводит ТАСС.
"По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов", — сказал Режибо на встрече с региональными властями.
Он заметил, что людей по большей части интересует матч команды их страны с английской сборной 28 июня.
"Наши болельщики обязательно захотят посетить этот матч, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону", — отметил посол.
Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
Ранее сообщалось, что президент Польши поддержал бойкот ЧМ-2018.
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