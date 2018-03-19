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В Грузии туристов после аварийной посадки вертолета разместили в гостиницах
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В Грузии туристов после аварийной посадки вертолета разместили в гостиницах 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 19 мар — РИА Новости. Пассажиры, находившиеся на борту вертолета, совершившего аварийную посадку в горах Грузии, доставлены в гостиницы, они в безопасности, заявил заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе.
Ранее вертолет компании «Авиасервис» с туристами на борту совершил аварийную посадку в районе Степанцминда в понедельник днем. Инцидент произошел во время полета над ущельем Артмхо на высоте 2,7 тысячи метров. Вертолет получил повреждения при посадке.
"Туристам не грозит опасность. В вертолете находились шесть человек, у них нет никаких повреждений. Туристы на данный момент находятся в гостиницах", — приводит в понедельник слова Арвеладзе телекомпания «Рустави 2».
Представители министерства экономики находятся на месте происшествия. Пока не известно, гражданами каких стран являются находившиеся в вертолете туристы.
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