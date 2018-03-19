В Грузии туристов после аварийной посадки вертолета разместили в гостиницах

ТБИЛИСИ , 19 мар — РИА Новости . Пассажиры, находившиеся на борту вертолета, совершившего аварийную посадку в горах Грузии , доставлены в гостиницы, они в безопасности, заявил заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе.

Ранее вертолет компании «Авиасервис» с туристами на борту совершил аварийную посадку в районе Степанцминда в понедельник днем. Инцидент произошел во время полета над ущельем Артмхо на высоте 2,7 тысячи метров. Вертолет получил повреждения при посадке.

"Туристам не грозит опасность. В вертолете находились шесть человек, у них нет никаких повреждений. Туристы на данный момент находятся в гостиницах", — приводит в понедельник слова Арвеладзе телекомпания «Рустави 2».