Ещё
Сумма штрафов для нижегородских гостиниц превысила 300 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сумма штрафов для нижегородских гостиниц превысила 300 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
По информации пресс-службы ведомства, инспекторы Роспотребнадзора обнуружили еще 18 гостиниц, которые завысили максимально установленные цены, среди них — «Гостиный дом», Shato, «Ясная поляна», Nice hostel, «Стригино» и другие.
На рассмотрении в судах находится 9 исковых заявлений.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде управление Роспотребнадзора оштрафовало гостиницы за завышенные цены на номера в преддверии ЧМ-2018. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. Нарушителями признаны гостиничный корпус «Ока», Rocco Hotel, отель Shato, Nice hostel и другие.
Кроме того, одна гостиница предоставляла услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Дону подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим международным туроператором Калининградского туроператора оштрафовали за потерянный багаж На Урале проходит конкурс на лучший туристический сувенир
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов35
В США отреагировали на победу Путина502
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко25
«Перестаньте нас оскорблять»182
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение