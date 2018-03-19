Сумма штрафов для нижегородских гостиниц превысила 300 тысяч рублей

По информации пресс-службы ведомства, инспекторы Роспотребнадзора обнуружили еще 18 гостиниц, которые завысили максимально установленные цены, среди них — «Гостиный дом», Shato, «Ясная поляна», Nice hostel, «Стригино» и другие.

На рассмотрении в судах находится 9 исковых заявлений.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде управление Роспотребнадзора оштрафовало гостиницы за завышенные цены на номера в преддверии ЧМ-2018. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. Нарушителями признаны гостиничный корпус «Ока», Rocco Hotel, отель Shato, Nice hostel и другие.

Кроме того, одна гостиница предоставляла услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации.