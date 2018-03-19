Костромичи смогут быстро летать в Казань

Костромичи смогут добраться до Казани за 1 час 20 минут, узнал KOSTROMA.TODAY. Туда начали летать самолеты из ярославского аэропорта «Туношна».

Рейсы будут выполнять дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, в 18.40. Летает компания «UVT aero.

Первый рейс полетит 26 марта, стоимость билета до Казани — 4170 рублей.

Как мы уже рассказывали ранее, в 2017 г. рейсы в Казань планировали запустить из костромского аэропорта.

Также мы рассказывали, почему костромичи не смогут воспользоваться скоростной электричкой Иваново-Москва.