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Костромичи смогут быстро летать в Казань
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Костромичи смогут быстро летать в Казань 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи смогут добраться до Казани за 1 час 20 минут, узнал KOSTROMA.TODAY. Туда начали летать самолеты из ярославского аэропорта «Туношна».
Рейсы будут выполнять дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, в 18.40. Летает компания «UVT aero.
Первый рейс полетит 26 марта, стоимость билета до Казани — 4170 рублей.
Как мы уже рассказывали ранее, в 2017 г. рейсы в Казань планировали запустить из костромского аэропорта.
Также мы рассказывали, почему костромичи не смогут воспользоваться скоростной электричкой Иваново-Москва.
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