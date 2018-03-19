Стюардесса Emirates выпала из самолета на глазах у пассажиров 

Она скончалась.
В Уганде в международном аэропорту Энтеббе на глазах пассажиров из самолета выпала стюардесса авиакомпании Emirates. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Впоследствии женщина скончалась.
Трагедия произошла 15 марта. «Шла посадка пассажиров, когда старшая бортпроводница выпала из аварийной двери. Рейс задержали, спустя некоторое время самолет улетел без нее. В дальнейшем мы получили письма о ее смерти. Она работала в авиакомпании с 1997 года», — рассказал "Уралинформбюро" источник в Emirates.