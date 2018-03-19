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На Урале проходит конкурс на лучший туристический сувенир
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На Урале проходит конкурс на лучший туристический сувенир 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в конкурсе принимают участия 10 регионов, включая Республику Башкортостан, Республику Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Пермский края, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.
В конкурсе существует несколько номинаций, включая сувениры города и региона, гастрономический сувенир, игрушка, сувенир события, сувенир туристического маршрута. Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года
Финальные мероприятия конкурса пройдут в Екатеринбурге на площадке форума «Большой Урал» 20-21 апреля.
«Для нас большая честь принимать этот замечательный конкурс на нашей площадке форума «Большой Урал». Через туристические сувениры мы продвигаем территорию, ее историю, ее неповторимый колорит», — считает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Конкурсные заявки принимаются до 25 марта включительно на сайте: http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.
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