На Урале проходит конкурс на лучший туристический сувенир

В конкурсе существует несколько номинаций, включая сувениры города и региона, гастрономический сувенир, игрушка, сувенир события, сувенир туристического маршрута. Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года

Финальные мероприятия конкурса пройдут в Екатеринбурге на площадке форума «Большой Урал» 20-21 апреля.

«Для нас большая честь принимать этот замечательный конкурс на нашей площадке форума «Большой Урал». Через туристические сувениры мы продвигаем территорию, ее историю, ее неповторимый колорит», — считает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Конкурсные заявки принимаются до 25 марта включительно на сайте: http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.